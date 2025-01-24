Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul, Ankara’da gözaltına alındı. Kuytul’un gözaltına alınmasının ardından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri, Ulus Meydanı’nda gösteri düzenledi.

Yasa dışı gösteriye müdahale

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ulus Atatürk Anıtı önünde yasa dışı eylem yapan göstericilere yapılan müdahale sonrası 34 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Emniyet açıklamasında, "Grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır. Ayrıca, müdahale esnasında yaşanan olaylarla ilgili olarak görevli personel hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.