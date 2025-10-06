Norveç’in Forde kentinde düzenlenen 2025 Dünya Halter Şampiyonası’nda milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, silkmede 192 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya elde etti.

Yusuf Fehmi Genç bronz madalya kazandı

Norveç’in Forde kentinde devam eden 2025 Dünya Halter Şampiyonası’nda milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, bronz madalya kazanarak Türkiye’ye büyük sevinç yaşattı.

Erkekler 71 kilo kategorisinde podyuma çıkan Yusuf Fehmi Genç, silkmede 192 kilo kaldırarak üçüncü oldu. Milli halterci, koparmada 151 kilo ile 6’ncı, toplamda ise 343 kiloyla 4’üncü sırada yer aldı.

Bu sonuçla Türkiye’nin organizasyondaki madalya sayısı 5’e yükseldi.

Aynı kiloda Türkiye’yi temsil eden Kaan Kahriman, silkmede 180 kiloyla 8’inci, koparmada 148 kilo, toplamda ise 328 kiloyla 7’nci oldu.

71 kiloda Çinli halterci He Yueji, koparmada 160 kiloyla dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Tayvanlı Weeraphon Wichuma ise silkmede 194 kilo, toplamda 346 kiloyla dünya rekorunun sahibi oldu ve 2 altın madalya elde etti.

Kadınlar 63 kilo kategorisinde podyuma çıkan milli sporcu Aysel Özkan, koparmada 102 kilo ile 4’üncü, silkmede 120 kilo ile 10’uncu, toplamda ise 222 kiloyla 8’inci oldu.

Bu kiloda Kuzey Koreli sporcu Ri Suk, koparmada 111 kilo, silkmede 142 kilo ve toplamda 253 kilo ile dünya rekoru kırarak 3 altın madalya kazandı.