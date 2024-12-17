Efes Selçuk Belediyesi, Şen Çocuk Atölyeleri projesiyle hem çocukların gelişimine katkı sağlıyor hem de kadınların istihdamını artırıyor.

Efes Selçuk Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında örnek teşkil eden projelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle kadınların istihdamını artırmayı ve çocukların gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen Şen Çocuk Atölyeleri, 36-60 aylık çocuklar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu atölyelerde, çocuklar hem eğleniyor hem de zihinsel gelişimlerini destekleyen aktivitelerle büyüyor, anneler ise güvenle işlerine devam edebiliyor.

Geçtiğimiz yıl Belevi Mahallesi'nde başlayan projenin ardından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 14 Mayıs Mahallesi'nde açılan Şen Çocuk Atölyeleri, aileler tarafından büyük ilgi gördü. Anne ve babalar, çocuklarının gelişiminde gözle görülür değişiklikler yaşadıklarını belirtirken, anneler güvenle çocuklarını bırakıp işlerine devam etmenin rahatlığını yaşıyor.

Şen Çocuk Atölyeleri, ailelere büyük kolaylık sağlıyor

14 Mayıs Mahallesi’ndeki Şen Çocuk Atölyesi’nden memnuniyetini dile getiren Ersin Adal, "İşime rahat bir şekilde gidiyorum. Çocuklarım her gün buraya gelmek istiyor. Çocuğumun gelişimi çok iyi," dedi. Öğretmenlerin ilgisinden memnuniyetini belirten Aysel Göle ise, "Torunum evde yemek yemiyordu ama burada yiyor. Servisle kapımızın önünden alıyorlar. Tüm öğretmenlerimize ve başkanımıza teşekkür ederim," şeklinde konuştu.

Çocukların gelişimi, annelerin iş hayatına katılımı artıyor

Hatice Çokyaman, atölyenin kendisi için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, "Burası sayesinde ben de çalışabiliyorum. Çocuğumu bırakacak bir yerim yoktu, bu yüzden çalışamıyordum. Ama buraya güveniyorum ve çocuğumu gözüm kapalı emanet ediyorum," dedi. Azize Gülden de "İyi ki burası açılmış. Efes Selçuk Belediyesi’ne teşekkür ederim," diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Yüzler gülüyor: Hem çocuklar hem anneler mutlu

Şen Çocuk Atölyesi’nin çocuklar üzerindeki olumlu etkisi, ebeveynler tarafından sıkça dile getiriliyor. "Oğlum epey bir ilerleme kaydetti. Burada herkes çocuklarımızla çok ilgili. Biz çok memnunuz," diyen Tuğçe Biçer de, projenin çocuklar ve aileler için sağladığı faydalara dikkat çekti.

Efes Selçuk Belediyesi’nden ücretsiz eğitim fırsatı

Efes Selçuk Belediyesi, 36-60 aylık çocukların ücretsiz yararlanabileceği Şen Çocuk Atölyeleri ile eğitim fırsatlarını daha da genişletiyor. Belevi ve 14 Mayıs Mahallesi'nde açılan atölyeler, çocukların gelişimi ve annelerin iş hayatına katılımı açısından önemli bir adım teşkil ediyor. Proje, ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.