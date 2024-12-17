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Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki Medical Park Hastanesi'ndeki doktorunun talebi üzerine dün gece saatlerinde ambulans uçakla bu kente sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde önceki gün aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp, tedaviye alındı.

Marmaris'teki evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan şarkıcı Ferdi Tayfur (79), dün saat 23.00 sıralarında ambulans uçakla Antalya 'da sevk edildiği özel hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

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