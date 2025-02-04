İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında 2025-2026 dönemi Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri devam ederken, sendikanın talepleri gündeme damga vurdu. En düşük işçi maaşının 113 bin TL olması yönündeki talep, belediye yönetimi tarafından "bütçede karşılığı yok" gerekçesiyle reddedildi.

Belediye: Talepler rasyonel değil

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sendikanın taleplerinin belediyenin mali yapısıyla örtüşmediği ifade edildi. Mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında, en düşük maaşın 113 bin TL olması halinde belediyenin yıllık maliyetinin 30 milyar TL'yi aşacağı vurgulandı.

Belediye yönetimi ayrıca, Genel-İş’in görüşmeler öncesinde binlerce işçinin katılımıyla gerçekleştirdiği protesto ve yürüyüşlerin müzakere sürecini olumsuz etkilediğini belirtti.

Sendika eylemlerini sürdürüyor

Genel-İş Sendikası İzmir şubeleri, ücretsiz izne çıkarılan 158 işçinin işe geri alınması ve ESHOT'a ait 236 otobüsün İZULAŞ’a devrinin durdurulması talepleriyle eylemlerini sürdürüyor.