Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, yaşlıların toplumun geçmişle geleceği arasında köprü olduklarını ifade etti. Doğan, Merkezefendi Belediyesi olarak yaşlı vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için birçok sosyal proje ve hizmete imza attıklarını dile getirdi.

Yaşlılar geleceğin rehberleri

Başkan Doğan, yaşlı bireylerin geçmişle geleceği birbirine bağlayan değerli birer köprü olduklarını vurgularken, onların hayat tecrübeleri ve birikimlerinin toplumun yolunu aydınlattığını belirtti. Yaşlıların bilgi ve deneyimlerinin genç kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çeken Doğan, “Onların rehberliği bizler için en kıymetli değer” dedi.

Merkezefendi Belediyesi’nden sosyal hizmetler

Merkezefendi Belediyesi olarak yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen projeler geliştirdiklerini ifade eden Başkan Doğan, sosyal hizmetlerle yaşlıların daha mutlu ve sağlıklı bir hayat sürdürmeleri için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti. Bu projelerin, yaşlı vatandaşların sosyal hayata katılımını destekleyen ve günlük yaşamlarını kolaylaştıran birçok yeniliği içerdiği belirtildi.

"Onlar bizim baş tacımız"

Yaşlıların toplumdaki yerine büyük bir önem atfeden Doğan, onları baş tacı olarak gördüklerini belirtti. Yaşlıların huzur içinde, sağlıklı bir yaşam sürmelerinin en büyük dilekleri olduğunu söyleyen Doğan, “Her zaman yanlarındayız” ifadesiyle desteklerini yineledi.

Dünya Yaşlılar Günü mesajı

Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle, Başkan Doğan tüm yaşlıların bu özel gününü kutlayarak, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diledi.