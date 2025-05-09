Moda ve resim alanındaki birikimini özgün bir sanatsal üretim diline dönüştüren Ekin Sarı, giyilebilir sanat konseptiyle İAAF İzmir 2025 Sanat Fuarı’nda sanatseverlerle buluşuyor. Ankara doğumlu sanatçı, portre çalışmalarından oluşan seçkisini fuar ziyaretçilerine sunuyor.

Giyilebilir sanat anlayışıyla öne çıkıyor

Ekin Sarı, resimlerini doğrudan kumaşa uygulayarak tişört, sweatshirt ve kot ceket gibi giyim ürünlerine aktarıyor. Sanatçı, bu üretim biçimini “Tablolarımın giyilebilir versiyonlarını yapıyorum” sözleriyle tanımlıyor. Kumaş seçiminden dikime, desen tasarımından baskıya kadar tüm süreçleri kendisi yöneten Sarı, her parçayı sanatsal bir bütünlük içinde ele alıyor.

Milano’dan Türkiye’ye uzanan sanat yolculuğu

Moda eğitimini Türkiye’de tamamladıktan sonra yüksek lisans için Milano’ya giden Ekin Sarı, İtalya’da geçirdiği üç yılın ardından Türkiye’ye döndü. Bu süreçte hem tekstil hem de plastik sanatlarda deneyim kazanan sanatçı, içindeki üretme isteğini kendi markasını kurarak hayata geçirdi.

Her parça kişisel, her tasarım sanatsal

Sarı, İstanbul, İzmir, Urla ve Ankara’daki seçkin konsept mağazalarda koleksiyonlarını sanatseverlerle buluşturuyor. Bireysel siparişlerde ise “kişisel koleksiyon üzerinden özelleştirme” prensibini benimsiyor. Bu sayede her ürün, sanatçının imzasını taşıyan birer sanat objesi olarak konumlanıyor.

İAAF İzmir seçkisi portrelere odaklanıyor

İzmir'de düzenlenen İAAF 2025 Sanat Fuarı’nda yer alan sanatçı, fuar için hazırladığı özel koleksiyonunda portre ağırlıklı çalışmalara yer veriyor. Katalog çalışmalarını da standında paylaşan Sarı, klasik tuvalin sınırlarını aşarak sanatı gündelik hayatın içine taşıyor.