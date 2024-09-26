Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor hafta sonu sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.



Bordo-mavililerde bu karşılaşma öncesinde teknik direktör Şenol Güneş Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Takımın içinde bulunduğu durumu değerlendiren ve oyun olarak beklentilerin altında kaldıklarını belirten Güneş, "Bütünüyle bir takım oluşturan camia şu anda bulunduğu yerden memnun değil. Herkesin üzüldüğünü biliyorum. Başarıyı konuşuruz ama başarısızlığı çözmek için karar alacak kişi benim. Her şeyi şeffaf bir şekilde paylaşmak istiyorum. Şu anda eleştirilerin daha üst seviyede olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Beklemediğimiz sonuçlar aldık. Oyunumuz beklentilerimizin altında kaldı. Trabzonspor'u kendi haline bıraksan bile böyle olmaması gerekiyor. Sadece odaklanacağımız nokta bugünü nasıl düzelteceğimiz." açıklamasında bulundu.

''Teslim olmak yok''

Bordo-mavili takımda oyuncuların özgüven ve moral sorunu yaşadığını aktaran deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi, "Hayallerimizin çok gerisindeyiz. İyi takımız bunu gösterelim ama gösteremiyoruz. Takımın özgüven ve moral sorunu olduğu bir gerçek. Başarıyı yakaladıktan sonra yönetimde, teknik ekipte, medyada değişimler olabilir. Özgüven ve moral sorunu var. Niyetler iyi olsa bile teşhiste sıkıntılar var. Takım ve bireysel olarak iyi olmak durumundayız. 3 maçta gördüğüm tablo bu. Yeterli mi değil. Takım oyunu ve oyun disiplini oturacak. Organizasyonun iyi olması için bireysel performansların iyi olması lazım. Düzeltilmesi gereken konu bu olmalı. Oyuncu ve ben, birlikte bu işi çözeceğiz. Teslim olmak, pes etmek yok."

''Çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum''

Şenol Güneş transfer için şu ifadeleri kullandı, "Şu anda yapacak bir şey yok. Transfer çok konuşuluyor. Transfer bazen çözümdür. Şu anda yaptığımız transfer fazlalıkları da sorun olabiliyor. Bunlar yıkım için bir sebep değil. Oynayacağımız oyun bunun üzerinde. Alacaksanız devre arasında alalım dedim. Bize uyacak oyuncular almak istiyoruz. Eldeki oyunculara da söyledim. Burada bir takım yapacağım ve herkesin önü açık. Devreye kadar gittikten sonra ihtiyacımız olan mevkileri söyleyeceğiz, şu anda o eksikleri kadrodan tamamlayacağız. Kenara geldiğiniz zaman dışlanmış değilsiniz. Size de süre gelecek. Çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Başlangıçta iş zordur hatta imkansız gözükür ama olur. Eksik gördüğümüz her şeyi tedavi edeceğiz. Bizim bugünkü başarısızlığımızda çok şey konuşulabilir. Mazeret üretilebilir. Hakemi de mazeret göstermeyeceğiz."

''Tek sıkıntımız başarısızlık''

Kulüplerin transferde gereksiz harcamalar yapmasına karşı olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Transfere ekonomik olarak karışmam. Çirkin şeyler söylenebilir. Marka bir oyuncu alıyorsun bazen, niye aldın mı diyeceksin. Bugünün konusu değil bunlar. Transfer çözüm yollarından bir tanesidir. Öyle bir oyuncu alırsın ki kamuoyunu ikna edersin, marka değeri olur ve hazır olur, tamam. Ben kulüplerde gereksiz harcamaya ve borçlanmaya karşı olan biriyim. Trabzonspor'u bugüne kadar taşıyanlara teşekkür ettim. Tek sıkıntımız başarısızlık. 5 milyonluk oyuncuya, 10 milyon verirsen, başarılı olsan bile batacaksın! Yokluk yok, varlık var. Benim için de çalışma ortamı var. Taraftar da da destek olacak. Gücümüz yetmiyorsa hep beraber üzülürüz. Kimse üzülüp kahrolmasın. Eleştirisini üslubuyla söylesin." dedi.

Şenol Güneş sözlerini şöyle tamamladı, "Son 3-4 yıldır Türk futbolunda değişimler var. Kaynakların ne olduğu tartışılabilir. Harcamalar çok büyük. Fenerbahçe oyuncu üretti ve sattı, bu konuda başarılı oldu. Ancak şampiyonluk gelmeyince eleştiriliyor. Sonuç şampiyonluksa, 4 takım da aynı parayı harcasa diğer 3'ü bunu karşılayamayacak. Başarılı olma garantisi yok. Şampiyon olmadığında oyuncu üretip satıyorsan bu da başarı. Şu anda gittiğimiz yol bırak şampiyonluğu oyun olarak başarısızız. Ben Konya maçını kazanmadıktan sonra ne konuşacağım. Önce oyunu geliştirmemiz lazım. Şu anda o yolda değiliz. Tek hedefimiz şampiyonluk diyebilirim ama gerçeklerimiz o değil. İdeal 11 bulmalıyım. Şu anda bulmadım. Üzgünüm. Trabzonspor şampiyon olup kadro kuramıyorsa da başarısızdır. Bizim sorunlarımız var."