Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik ekip ve futbolcularla buluştu. Ümraniye'deki tesiste gerçekleştirilen görüşmeye, yönetim kurulu üyesi Murat Kılıç da katıldı.

Başkan Adalı’dan Ç. Rizespor maçı için başarı dileği

Buluşmada, Başkan Adalı, teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve futbolcularla sohbet ederek, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak Ç. Rizespor maçında başarılar diledi. Adalı, 2025 yılı için de siyah-beyazlı takıma başarı temennisinde bulundu ve yeni yılın tüm ekibe başarı getirmesini diledi.