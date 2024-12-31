İstanbul'da yılbaşı kutlamaları için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ulaşımda aksaklık yaşanmaması için alternatif güzergahlar belirlendi.

Beyoğlu’nda geniş kapanma: İstiklal Caddesi ve çevresi kapanıyor

Beyoğlu’nda, İstiklal Caddesi ve çevresindeki birçok cadde ile sokaklar, saat 14.00 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı. Bu bölgede güvenlik amacıyla demir bariyerler yerleştirilirken, alternatif güzergahlar olarak Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi gibi yollar belirlendi.

Şişli ve Beşiktaş’ta kapanmalar ve alternatif yollar

Şişli’de, Mim Kemal Öke ve Abdi İpekçi Caddesi kesişimleri gibi bazı yollar kapanırken, alternatif güzergahlar arasında Teşvikiye ve Halaskargazi Caddeleri yer alıyor. Beşiktaş’ta ise Kireçhane Sokak ve çevresi trafiğe kapatıldı, araç akışı Ulus Mahallesi'ne yönlendirildi.