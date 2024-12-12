Ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç, Ahmet Kaya olayı ve gazeteci Kübra Par'ın sözleri üzerine çarpıcı ifadeler kullandı.

"Ben Kürtleri Sevmesem Anamı Sevmemem Lazım"

Ekotürk ekranlarında yayınlanan Pembe Masa programına konuk olan Serdar Ortaç, 1999 yılında Ahmet Kaya'ya yönelik linç girişimine dair eleştirilerle bir kez daha karşı karşıya kaldı. Ortaç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"28 kişinin içinde 3 milyon kez özür diledim Ahmet Abiden. O gün sahnede elimde mikrofon vardı. Çatal kaşık attı dediniz. Sahneden inip çatal kaşık alacak durumda değildim ama ona bile razı oldum. Anam Urfalı, babam Kastamonulu… Ben Kürtleri sevmesem anamı sevmemem lazım."

Ahmet Kaya olayı hakkında yaptığı açıklamalar, yıllardır süregelen tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ortaç’ın bu sözleri, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Kübra Par'a Tepki: "Allah Cezamı Vermiş Zaten Felcim"

Programda, gazeteci Kübra Par'ın kendisi hakkındaki sözlerine de değinen Serdar Ortaç, tepkisini sert bir şekilde dile getirdi. Kübra Par'ın kendisine yönelik, "Allah sizin cezanızı verecek" dediğini hatırlatan Ortaç, şu sözlerle yanıt verdi:

"Hırsızlık mı yaptım Kübra? Birisine tecavüz mü ettim? Allah niye cezamı versin Kübo? Zaten Allah cezamı vermiş, felcim... Hayatta kimseye zarar vermedim, kimsenin hakkını yemedim. Bu kadar ağır konuşmak niye?"

Yasa Dışı Bahis Soruşturması ve Adli Süreç

11 Kasım’da aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve futbol yorumcusu Batuhan Karadeniz’in de bulunduğu 23 kişi hakkında ‘yasa dışı bahis’ iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan 16 kişi arasında yer alan Ortaç, mahkeme tarafından ev hapsiyle cezalandırılmıştı. Ancak 24 Aralık'ta görülen duruşmada, ev hapsi kaldırıldı.

Tartışmalar Dinmiyor

Serdar Ortaç’ın hem Ahmet Kaya olayı hem de Kübra Par'a yönelik açıklamaları, kamuoyunda ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcının bu açıklamaları, geçmişteki olayların hâlâ sıcak bir şekilde tartışıldığını gösteriyor. Ortaç'ın sözleri, bir kez daha Türkiye’nin kültürel ve sosyal tartışmalarını gündeme taşıdı.