Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, düzenlediği basın toplantısında ekonomi başta olmak üzere gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Halkın geçim sıkıntısına dikkat çeken Mutlu, asgari ücretin yılda sadece bir kez artırılmasının yetersiz olduğunu belirterek, “Bu enflasyonist ortamda asgari ücret 3 ayda bir güncellenmelidir” açıklamasında bulundu.

“İdeolojik değil, dürüstlük ekseninde siyaset yapılmalı”

Siyasetin mevcut yapısını da eleştiren Mutlu, ideolojik ayrışmaların halkın sorunlarına çözüm üretmekten uzaklaştığını vurguladı. “Artık sağcı, solcu tartışmaları geride kaldı. Siyaset dürüstlerle diğerlerinin mücadelesine dönüşüyor. Uzaktan kumandalılar değil, bu toprakları seven yerli ve milli insanlar kazanacak” diye konuştu.

Mülakat sistemi kalkacak, gençler işe alınacak

Genç işsizliğe karşı çözüm önerilerini de sıralayan Teoman Mutlu, kamuda mülakat sistemine son verileceğini duyurdu. Mutlu, “Mülakatı kaldıracağız deyip de kaldırmamak yok. İşe alımlar yazılı sınavla değil, liyakat esasına göre yapılacak. Atanamayan öğretmenler derhal atanacak” ifadelerini kullandı.

“Çiftçiye alım garantisi verecek tek parti biziz”

Partisinin tarım politikalarına da değinen Mutlu, çiftçilere alım garantisi sözü verdi. “Tarladaki mahsul asla tarlada kalmayacak. Üreticiyi koruyan ve destekleyen politikaları biz hayata geçireceğiz” dedi.

“2026’da erken seçim kaçınılmaz”

Konuşmasının sonunda seçim vurgusu yapan Yerli ve Milli Parti lideri, 2026’da erken seçim beklediklerini belirtti. “Mustafa Kemal’in ruhu ile hareket eden, vatanını seven genç kadrolar Türkiye’yi yönetecek. Bu millete zulmedenler gidecek, sevgi ve umut kazanacak” dedi.