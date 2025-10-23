Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Babadağ doğalgaz sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Arpacı, 2018’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) “81 ilde ve tüm ilçelerde doğal gaz olacak” açıklamasını hatırlatarak, “Yedi yıl geçti, ne doğal gaz var ne de verilen sözlerin karşılığı” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Babadağlı vatandaşların yıllardır süren doğalgaz beklentisine dikkat çekti.

“Hafta sonu memleketim Babadağ’da festivale katılmak üzere hemşehrilerimle bir araya geldim. Artık herkes kendisine verilen sözlerin tutulmasını istiyor. 2018’de EPDK ‘81 ilde ve tüm ilçelerde doğal gaz olacak’ demişti. Üzerinden yedi yıl geçti; ne doğal gaz var ne de verilen sözlerin karşılığı,” ifadelerini kullandı.

CHP’li Arpacı, konuşmasında iktidarın her seçim öncesinde benzer vaatlerde bulunduğunu ancak hiçbirinin yerine getirilmediğini söyledi.

“Her seçim öncesi olduğu gibi il ve ilçe başkanları, milletvekilleri ve belediye başkan adayları Babadağ’da oy isterken ‘Doğal gazı getireceğiz, sorun kalmayacak’ dediler. Üzerinden iki yıl geçti, hâlâ bir adım yok. Enerji Bakanı’na sesleniyorum: Babadağlıları kandırmayın, göstermelik değil gerçek yatırımlar yapın. Babadağlı hemşehrilerim artık çözüm istiyor.” dedi.

Denizli’nin Babadağ ilçesi, coğrafi yapısı ve kış koşulları nedeniyle uzun süredir doğalgaz altyapısına ihtiyaç duyuyor. İlçe sakinleri, 2018’den bu yana verilen sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle mağduriyetin sürdüğünü belirtiyor.

CHP’li Arpacı’nın açıklaması, Babadağ’daki vatandaşlar arasında da geniş yankı buldu.