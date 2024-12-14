Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Refik Şevket İnce ve Muhittin Erener mahallelerinde incelemelerde bulunan Önal, esnaf ve ilçe sakinleriyle buluşarak sorunlara çözüm odaklı yaklaşım sergiledi.

Sorunlara yerinde çözüm

Başkan Önal, Refik Şevket İnce Mahallesi’ni Muhtar Ayhan Bahar, Muhittin Erener Mahallesi’ni ise Muhtar Abit Avcı ve belediye ekibiyle gezdi. Mahallelerde sokak sokak dolaşan Önal, vatandaşların ve esnafın taleplerini dinledi. Temizlik, kaldırım çalışmaları, mevcut parkların bakımı ve yeni park talepleri gibi çeşitli konularda anında talimat veren Başkan Önal, “Uygun alanlar bulunduğunda mahalle ihtiyaçlarını hızla çözüme kavuşturacağız” dedi.

“Eşit ve adil hizmet anlayışı”

Başkan Önal, ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada her mahalleye eşit hizmet götürme hedefini vurguladı. Önal, “Eksiklikleri yerinde tespit ederek notlarımızı aldık. İlgili birimlerimize gereken talimatları verdik. Bayraklı'nın her mahallesini daha modern, yaşanabilir ve güzel bir yer haline getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın desteği bizim için çok değerli” dedi.

Halktan tam destek

Mahalle sakinleri, Başkan Önal’ın ziyaretlerinden memnuniyetlerini dile getirerek ihtiyaçların yerinde tespit edilmesini takdirle karşıladı. Vatandaşlar, özellikle yeni parklar ve altyapı iyileştirmeleri için yapılan çalışmalardan duydukları mutluluğu ifade etti.