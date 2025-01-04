Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Sergen Yalçın, Galatasaray - Göztepe maçında hakem Alper Akarsu'nun verdiği kararlar üzerine çarpıcı açıklamalar yaptı.

Galatasaray’a hakem uyarısı: "Sakın konuşmasınlar!"

Sergen Yalçın, maçın ardından yaptığı açıklamada Galatasaray camiasını hedef aldı ve şu ifadeleri kullandı: "Göztepe'nin penaltısı verilmedi. Galatasaray camiasına tavsiyem var, hakemlerle ilgili sakın konuşmayın. TFF ve hakemlere teşekkür etsinler! En son konuşacak camia Galatasaray'dır. Herkes konuşsun ama Galatasaray konuşmasın. Bu maçta da gördük."

Hakem şikayetlerini eleştirdi: "Aleyhlerinde hiçbir şey olmuyor"

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın hakemlerle ilgili şikayetlerini eleştirerek, "Galatasaray'ın hakemden şikayet edecek neyi var? 20-30 sene geriye gidelim isterseniz. Aleyhlerinde hiçbir şey olmuyor. O yüzden televizyona çıkıp hakemlerle ilgili konuşmalarına gerek yok. Zaten kazanıyorlar. Yüzde 90 şampiyon olacaklar. Kaos ortamı yaratmaya gerek yok." dedi.

"Hakem yardımı alıyorlar"

Son olarak Sergen Yalçın, "Galatasaray iyi oynuyor zaman hakem yardımı da alıyor, sakın konuşmasınlar" diyerek, hakem kararlarının Galatasaray'a yönelik desteği olduğunu ima etti.