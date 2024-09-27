Eski milli futbolcu Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda silahlı saldırıya uğradığını ve ayağından yaralandığını açıkladı. Serhat Akın'ın vurulması sosyal medyada da gündeme oturdu ve Serhat Akın kimdir? Nereli? Kariyer geçmişi nasıl gibi sorular soruldu...

Serhat Akın kimdir?

Eski milli futbolcu Niyazi Serhat Akın, 5 Haziran 1981 tarihinde Almanya'nın Karlsruhe şehrinde dünyaya geldi. Erzincan kökenli olan Akın, futbol kariyerine 1991 yılında 10 yaşında Almanya'da Karlsruher SC takımının altyapısında başladı. Burada geçirdiği başarılı yılların ardından, 2000 yılında Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Kulüp kariyeri

Fenerbahçe ile önemli başarılara imza atan Serhat Akın, burada geçirdiği dönemde Türkiye milli takımına yükselme fırsatı buldu. 2006-2007 sezonunda Belçika'nın RSC Anderlecht takımına transfer oldu. Ardından Almanya'nın 1. FC Köln takımına kiralık olarak geçiş yaptı, fakat bir sonraki sezon RSC Anderlecht'e geri döndü.

15 Ağustos 2008 tarihinde, Süper Lig'e yeni katılan Kocaelispor ile anlaşan Akın, burada bir yıllık sözleşme imzaladı. Ancak, Kocaelispor'da beklediği ilgiyi göremediği ve para alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Daha sonra Kayserispor ve Beşiktaş gibi takımlarla görüşmelere girdi, nihayetinde Konyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

2011-2012 sezonunda Turgutluspor ile anlaşan Akın, sonraki sezon Denizlispor'a transfer oldu. 2013-2014 sezonunun başında ise Almanya 3. Lig ekiplerinden BAK 07'ye katıldı.

Milli takım kariyeri

Serhat Akın, milli takım kariyerine 1999 yılında Türkiye U-17 takımında başladı. Burada 4 maçta forma giyen Akın, aynı yıl U-18 takımında da 3 kez sahaya çıkarak 4 gol kaydetti. 2000-2002 yılları arasında 22 defa Türkiye Ümit Millî Takımı'nın formasını giydi ve bu süreçte 12 gol attı. 2002-2006 yılları arasında Türkiye A Milli Takımında da 16 kez forma giyen Akın, 3 golle katkıda bulundu.

Babasının Erzincanlı olması nedeniyle, milli takımda genellikle 24 numaralı formayı tercih etti. Akın, futbol kariyeri boyunca hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli başarılar elde etti.