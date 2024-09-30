Beykoz'da yaşanan silahlı saldırının detayları gün yüzüne çıkarken, olayın arkasındaki isimlerin suç geçmişi dikkat çekiyor.

Beykoz Kavacık’ta 26 Eylül 2024 tarihinde Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve yorumcusu Serhat Akın’a düzenlenen silahlı saldırı olayında yeni bilgiler ortaya çıktı. İddialara göre, saldırıyı gerçekleştirenlerin 250 bin TL karşılığında talimat aldığı öne sürülen Hasan Ş., Gürcistan’da yaşıyor ve toplamda 10 farklı suç kaydı bulunuyor.

Saldırı anı ve olayın gelişimi

Serhat Akın, katıldığı programdan çıkarken motosikletle gelen saldırganlar tarafından hedef alındı. Olay sırasında ayağından yaralanan Akın, derhal hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren Ozan D., motosikleti kullanan Osman M., ve otomobili kullanan Eyüp Ü. ile şüphelilere yardım eden Yunus G., Muhammet A. ve İriş T. gözaltına alındı. Saldırıda kullanılan motosikletin plakalarının çalıntı olduğu, ayrıca olayda kullanılan bir tabancanın da ele geçirildiği bilgisi verildi.

Suçlu ağının derinliği

Tanık beyanlarına göre, Ozan D. ve arkadaşları olay sonrası bir araya gelerek, Hasan Ş. tarafından kendilerine 250 bin TL ödeme yapıldığını ifade etti. Yunus G. isimli kişinin, olay sonrasında parayı şüpheli şahıslara elden teslim ettiği tespit edildi.

Hasan Ş.’nin suç kayıtları ortaya çıktı

Yapılan sorgulamalarda, Hasan Ş.’nin "kasten öldürme" ve "yaralama" gibi suçlardan toplamda 10 ayrı kaydı ve 4 arama kaydı olduğu belirlendi. Diğer şüpheliler arasında Ozan D.'nin oto hırsızlığı, Osman M.'nin kasten yaralama suçlarından, Muhammet A., Eyüp Ü., İriş T. ve Yunus G. ise benzer suçlardan çeşitli kayıtlara sahip. Ayrıca, Hasan Ş. isimli şahsın, Büyükçekmece'de Uğur Can D. isimli bir bireyin öldürülmesi olayının firari şüphelisi olduğu ve Gürcistan’a kaçtığı öğrenildi.