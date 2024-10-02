Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, 26 Eylül’de Beykoz’da katıldığı bir program sonrası silahlı saldırıya uğramıştı. Ayaklarından vurulan Akın’ın saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin ifadeleri kamuoyuyla paylaşıldı. Şüphelilerden tetikçi O.D., saldırıyı H.Ş.’nin tehdidi üzerine gerçekleştirdiğini söyledi.

Tetikçi O.D.’nin ifadesi: “Amacım öldürmek değildi”

Habertürk'ün haberine göre olayda silahı kullanan O.D., ifadesinde, saldırıyı kendisine H.Ş.’nin yaptırdığını belirtti. O.D., Serhat Akın’ı tanımadığını, sadece H.Ş.’nin kendisini ve ailesini tehdit etmesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti. O.D., “Amacım kesinlikle öldürmek değildi, bacaklarına ateş ettim” şeklinde konuştu. Ayrıca, olay günü motosiklet ve silahın başka kişiler tarafından temin edildiğini ve O.M. ile birlikte saldırıyı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Para ve motosiklet detayları

O.D., saldırının ardından kendisine 150 bin TL verildiğini, bu paranın saldırıyı organize edenler tarafından gönderildiğini söyledi. Ayrıca, motosikleti olay öncesi kabloyla çalıştırarak kullandıklarını belirtti. Olayda kullanılan motosikletin plakasını çaldıklarını ve bu şekilde eylemi gerçekleştirdiklerini ekledi.

Motosiklet sürücüsü O.M.’nin ifadesi

O.M. ise ifadesinde, Serhat Akın’a pusu kurulacağını bilmediğini ve olay yerine neden gittiklerini bilmeden hareket ettiğini belirtti. O.M., “O.D.’nin bir şahsı vuracağını bilmiyordum” dedi. Olay günü O.D. ile birlikte motosikleti teslim aldıklarını ve saldırıyı birlikte gerçekleştirdiklerini kabul eden O.M., H.Ş. ile bir bağlantısı olmadığını ve herhangi bir tehdit almadığını söyledi.

Parayı teslim eden Y.G.’nin ifadesi

Olayla bağlantılı olarak parayı teslim eden Y.G., H.Ş.’yi uzun zamandır tanıdığını ve kendisinden gelen para teslimatı talebini yerine getirdiğini belirtti. Y.G., parayı kimden aldığını bilmediğini ve sadece H.Ş.’nin talimatıyla hareket ettiğini ifade etti.

Ne olmuştu?

26 Eylül 2024’te, eski milli futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, Beykoz’da sosyal medya programı sonrası silahlı saldırıya uğramış, ayaklarından vurulmuştu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırıyı organize edenlerin, motosikletin plakasını çaldığı ve saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtıkları belirlendi.