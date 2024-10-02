Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in başlattığı askıda yemek kampanyasına Buca Belediyesi güçlü bir destek sağladı. Belediye Lokantalarıyla ilçede dayanışma ruhunu canlandıran Buca Belediyesi'ne, CHP'li Meclis Üyesi İsmail Yüzer de anlamlı bir katkı sundu. Yüzer, 10 bin metrekarelik arazisini, belediye lokantalarında üretilen ürünlerle halkın yararına kullanılmak şartıyla Buca Belediyesi’ne bağışladı.

Mecliste Oy Çokluğu ile Kabul Edildi

Buca Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Görkem Duman başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda CHP'li Üye İsmail Yüzer'in önergesi görüşüldü. 10 bin metrekarelik arazisini Buca Belediyesi'ne bedelsiz olarak bağışlayan Yüzer, bu arazinin belediye lokantalarında kullanılacak ürünlerin üretimi için kullanılmasını şart koştu. Önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

"Sıcak Bir Destek"

Toplantı sırasında, AKP’li meclis üyelerinin eleştirilerine yanıt veren Başkan Duman, belediye lokantalarının yoksul vatandaşlara büyük bir destek sağladığını belirtti. "Bu zor dönemde gerçekten ihtiyacı olan yüzlerce kişiye sıcak yemek sağlıyoruz. Tarlasını bağışlayan İsmail Yüzer’e teşekkür ediyorum" dedi.

Yüzer: "Tam Destek Veriyoruz"

Meclis toplantısında söz alan CHP’li Yüzer, bağışladığı arazinin ekime hazır olduğunu belirtti. “Bu tarla zaten ekiliyordu, masrafsız. Belediye Başkanımız Görkem Duman’a ve projelerine olan inancımız tam. Bu tarla halkımıza fayda sağlayacak,” dedi. Ayrıca, belediye lokantalarının hizmetine devam etmesi gerektiğini vurguladı ve tüm meclis üyelerinden benzer destekler beklediğini ekledi.

Kardeş Belediyeler Kabul Edildi

Toplantıda, yurtiçi ve yurtdışından 8 belediyeyle "kardeş belediye" olunmasına ilişkin önergeler de oy birliğiyle kabul edildi. Konya Seydişehir, Ordu Çamaş gibi illerin yanı sıra, Kuzey Makedonya ve Kosova'dan da belediyeler kardeş belediye olarak belirlendi.

Okullara Temizlik Desteği

Buca Belediyesi’nin okullarda yürüttüğü temizlik çalışmaları da AKP'li meclis üyelerinden destek gördü. AKP’li Ercan Geçgel, “Okulların temizlenmesi güzel bir adım. Bu çalışmanın devam etmesi faydalı olacaktır,” dedi.