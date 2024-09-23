Eski Fenerbahçeli futbolcu Can Arat, YouTube’da yayınlanan "Sözde Futbol" programında yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Programda, Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Serhat Akın hakkında flaş bir iddia ortaya atan Can Arat, Serhat Akın’ın "Kadıköy Boğası" lakabıyla anılan gol sevinçlerinde yaptığı boğa işaretinin, sarı-lacivertli takıma yönelik olmadığını iddia etti.

"Serhat Fenerbahçe'den ayrılmayı tercih etti"

Can Arat, iddiasında şu ifadelere yer verdi: “Serhat Akın, boğa işareti gol sevincini Fenerbahçe’ye değil, İspanya’dan getirdiği bir eskort için yapıyordu. Aziz Yıldırım bunu öğrendi ve kendisine ya Fenerbahçe’yi ya da eskortu seçmesini söyledi. Serhat, Fenerbahçe’den ayrılmayı tercih etti. Şimdi ise Fenerbahçe üzerinden para kazanmaya çalışıyor.”

🗣️Can Arat: " Serhat Akın Kadıköy Boğası işaretini Fenerbahçe’ye değil İspanya’dan getirdiği bir eskorta yapıyordu.



Aziz Yıldırım dedi ki “ Ya eskort ya Fenerbahçe”



Aziz Yıldırım’a rest çekti Fenerbahçe’yi bıraktı şimdi kalkmış Fenerbahçe üzerinden para kazanmaya çalışıyor." pic.twitter.com/HyrGzKlMgO — Alkolik (@Alkolikyorumlar) September 22, 2024

Serhat Akın, 2000-01 sezonunda Almanya’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuş ve 5 sezon boyunca sarı-lacivertli formayı giymişti. Özellikle derbi maçlarda attığı gollerle dikkat çeken Akın, taraftarlar tarafından "Kadıköy Boğası" lakabıyla anılmıştı. Fenerbahçe formasıyla toplamda 154 resmi maça çıkan Serhat Akın, 49 gol kaydetti ve takımıyla 3 şampiyonluk yaşadı.

Futbolculuk kariyerinin ardından Survivor yarışmasına katılan Serhat Akın, son dönemde sosyal medya platformlarında yorumculuk yapmaya devam ediyor. Can Arat’ın bu iddiası ise Fenerbahçe camiasında büyük yankı uyandırdı.