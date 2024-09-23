Metin Arolat’ın vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Sanatçının cenazesi, bugün İzmir'de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Armağan Çağlayan başta olmak üzere birçok ünlü isim cenaze için İzmir'e doğru yola çıktı.

İzmir'e defendilecek

Metin Arolat’ın cenazesi, dün öğle namazında İstanbul Teşvikiye Camii'nden kaldırıldı. Cenaze törenine birçok ünlü isim katıldı. Ani ölümü, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı. Cenaze töreninde, Arolat’ın yakın arkadaşları ve meslektaşları bir araya geldi. Törenin ardından Arolat’ın cenazesi İzmir’deki Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. Bugün İzmir Beşikçioğlu Camisi’nde de bir cenaze namazı kılınacak.