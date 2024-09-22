İtalya Serie A’da, yeni sezona beklentilerin uzağında başlayan İnter ile puan kayıplarıyla dikkat çeken Milan, dev derbide karşı karşıya geliyor. Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği İnter, Simone Inzaghi yönetiminde sezonun ilk maçlarında puan kayıpları yaşadı. Frattesi, Zielinski, Martinez ve Mehdi Taremi gibi önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren İnter’in en skorer oyuncusu ise Marcus Thuram oldu.

Paulo Fonseca yönetimindeki Milan ise bu sezon çıktığı 4 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. 9 gol atan Milan, kalesinde 6 gol görerek savunma hattında sorunlar yaşadı. Milan, 11. sıraya kadar gerilerken, İnter 8 puanla 6. sırada yer alıyor.

İki dev kulüp arasındaki mücadele, 22 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak ve karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İnter’in durumu

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ile golsüz berabere kalan İnter, bu kez Milan derbisine odaklanmış durumda. Sezona Genoa ve Monza maçlarındaki puan kayıplarıyla başlayan İnter, derbiyi kazanarak toparlanmak istiyor.

Milan’ın durumu

Milan, bu sezon beklentilerin uzağında bir performans sergiliyor. Christian Pulisic, Rafael Leao, ve Tammy Abraham gibi yıldızların dikkat çeken performansına rağmen 4 maçta sadece 5 puan toplayarak 11. sıraya gerileyen Milan, İnter deplasmanından 3 puanla dönüp çıkış yakalamayı hedefliyor.