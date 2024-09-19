Avrupa arenasının iki köklü takımı Chelsea'de forma giyen Mykhailo Mudryk'i transfer etmek için çalışmalara başladı.

Todofichajes'in haberine göre; Chelsea, 2022/23 sezonunda büyük umutlarla 70 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Ukraynalı futbolcu ile yol ayrımına girdi.

Mavililerin kadroda düşünmediği isim için Bayern Münih ve Olympique Marsilya devreye girdi. İki Avrupa devinin de 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kiralık olarak takımlarında görmek istediği aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. Büyük bir yatırım ile transfer edilen Ukraynalı futbolcu Chelsea formasıyla çıktığı 48 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergileyebildi.