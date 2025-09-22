Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 12.02’de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak belirlendi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bilgisi henüz ulaşmadı. Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Sındırgı ve çevre ilçelerde kısa süreli sallantılar hissedilirken, AFAD ekipleri bölgedeki durumu yakından takip ediyor. Depremin ardından artçı sarsıntıların olabileceği de ifade edildi.

Vatandaşlar, binalarda hasar olup olmadığını kontrol etmeleri ve panik yapmadan yetkililerin uyarılarına uymaları yönünde uyarıldı.