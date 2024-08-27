İstanbul ve Ankara'da okul servis ücretlerine yapılan büyük zamlar, velilerin ekonomik yükünü artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlenen yeni tarifeler, kısa mesafelerde bile yüksek ücretlerle karşı karşıya kalan aileleri isyan ettirdi. Aileler, çözüm olarak çocuklarını kendi araçlarıyla okula bırakmayı tercih ediyor.

İstanbul ve Ankara servis ücretlerine büyük zam

İstanbul’da okul servis ücretleri, İBB’nin UKOME toplantısının ardından yapılan zamlardan etkilendi. 2024 yılı için belirlenen yeni tarifeler, 0-1 kilometre arası mesafede 1.931 TL 40 kuruş, 23-25 kilometre arası mesafede ise 4.519 TL olarak belirlendi. Ancak bazı servis şirketleri, bu tarifelere uymayarak yüzde 100’e varan ek zamlar uyguladı.

Benzer bir durum, Ankara’da da yaşandı. Başkent’te de okul servis ücretlerine yüzde 40 oranında bir artış yapıldı. Bu artış, velilerin bütçesini ciddi şekilde zorladı ve birçok aile için ekonomik bir krize dönüştü.

Veliler tepkili

Veliler, servis ücretlerindeki yüksek artışlar karşısında çözüm arayışına girdiler. Veli Ayhan Ünal, çocuklarının okul servisi yerine kendi araçlarıyla okula gitmeye karar verdiğini belirterek, servis ücretlerinin yıllık 60.000 TL’yi bulduğunu ve bu durumun birçok aileyi zor durumda bıraktığını ifade etti. Ünal, "Servis kullanmak artık lüks haline geldi. Bu fahiş fiyatlar karşısında yetkililerden acil bir düzenleme bekliyoruz" dedi.

Taşımalı eğitimin, öğrencilere güvenli ve uygun fiyatlı ulaşım sağlaması amaçlanırken, son artışlar bu amaca ters düşüyor. Veliler, taşımalı eğitimin ekonomik uygunluğunun ortadan kalktığını ve çözüm olarak daha şeffaf fiyatlandırma ve alternatif ulaşım seçenekleri talep ettiklerini vurguluyor. Ayrıca, bazı aileler, çocuklarını sabah erken saatlerde kendi araçlarıyla okula bırakmayı tercih ederek mali yüklerini hafifletmeye çalışıyor.