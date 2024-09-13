NOW TV'de yayınlanan ve başrollerini paylaştıkları Yabani dizisinin setinde yakınlaşarak aşk yaşamaya başlayan Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı çifti, ilişkilerini sonlandırdı. Bir süredir birlikte olan ve yaz tatilini de birlikte geçiren çift, yollarını ayırma kararı aldı.

Gizemli bir ayrılıkla son buldu

Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin, ayrılıklarının nedeni henüz açıklanmadı. Her röportajında sevgilisinden övgüyle bahseden Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas'ın ayrılığı, hayranlarını şaşırttı. Yarın akşam yeni sezonu başlayacak olan Yabani dizisinde, Simay Barlas’ın canlandırdığı Rüya karakterinin senaryo gereği ölmesi de dikkat çekti. Barlas’ın dizideki vedasıyla gerçek hayattaki ayrılığı arasında bir bağlantı olup olmadığı merak konusu oldu.