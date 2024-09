Murat Boz’un Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserine katılan Mola, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Annelik sonrası hayatındaki değişimden ve yeni dizi projesinden bahseden oyuncu, oğlu Can’a özel bir karavan isteğiyle de dikkat çekti.

"Annelik Can ile zirveye çıktı"

Basın mensuplarının annelik sorularına samimi yanıtlar veren Ezgi Mola, anneliği zaten yıllardır hissettiğini ancak oğlu Can’ın doğumuyla bu duygunun zirveye çıktığını ifade etti. Mola, "Annelik hiç zor değil, her şey doğal bir akış içinde ilerliyor," diyerek mutlu bir anne olduğunu vurguladı.

Sosyal medyadaki eğlenceli videolar

Ezgi Mola, sosyal medyada oğlu Can ile paylaştığı eğlenceli videolardan da bahsetti. Bu paylaşımlar hakkında gelen tepkilere değinen oyuncu, olumsuz yorumların kendisini etkilemediğini belirtti. "Yıllar önce olumsuz yorumlara sinirlenirdim ama artık bu duruma karşı duyarsızlaştım," diyen Mola, insanların kendi mutsuzluklarını başkalarından çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Romantik komedi dizisiyle ekranlara dönüyor

Ezgi Mola, romantik komedi türündeki yeni dizisiyle ekranlara döneceğini duyurdu. Giray Altınok’la birlikte yer alacağı bu proje için çok heyecanlı olduğunu belirten oyuncu, "Senaryoyu harika yazmışlar, Ekim ayının ortasına kadar sete başlayacağız," dedi. Romantik komedi severleri ekran başına kilitleyecek olan bu projeyle Mola, hayranlarına keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Oğlu Can için karavan istedi

Annelik rolünü sete de taşıyan Ezgi Mola, 10 aylık oğlu Can için sete özel bir karavan tahsis edilmesini talep etti. Mola, "Normalde ekipten ayrılmamayı severim, ancak Can için bir karavan olursa onunla vakit geçirebilirim. Zaman zaman yanıma gelmesi için bu benim için çok önemli," şeklinde konuştu. Mola’nın bu isteği, oğlu Can ile olan bağını sette de sürdüreceğini gösteriyor.