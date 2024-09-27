Birleşmiş Milletler’in Filistin Ajansı (UNRWA), 25 Eylül itibarıyla İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sonucu 50 çocuk en az 558 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

UNRWA’dan paylaşılan durum raporunda, İsrail’in saldırıları sonucu 50’si çocuk olmak üzere 558 kişinin hayatını kaybettiği, bin 835 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Raporda 490 kişinin UNRWA barınaklarına sığındığı, 200 bin kişinin Lübnan içinde yerinden edildiği bilgisi verildi.

UNRWA raporunda, “Şu an itibariyle, ülkede açılan üç UNRWA acil durum barınağında toplam 490 kişiyi temsil eden 121 hane kayıtlıdır. Kayıtlı bireylerin yüzde 24'ü Filistinli, yüzde 29'u Suriyeli ve yüzde 47'si Lübnanlıdır. Filistinlilerin yüzde 65'i Lübnan'dan gelen Filistinli Mülteciler, yüzde 35'i ise Suriye'den gelen Filistinli mültecilerdir. Yerinden edilen insanların sayısı 25 Eylül'de de artmaya devam etmiştir” denildi.