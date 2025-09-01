Olay, saat 01.00 sıralarında Çevreyolu Emet ışıklı kavşakta, trafik lambalarının fasılalı çalıştığı sırada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Balıkesir yönüne ilerleyen F.K. yönetimindeki 16 AGZ 216 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 07 BBE 208 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Y.A., U.K.A. ve F.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.