UEDAŞ, enerji altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında Çanakkale'nin Ayvacık, Bayramiç, Çan, Gelibolu ve Merkez ilçelerinde 11 Eylül'de elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bu planlı kesintilerinin, enerji hatlarının modernizasyonu için gerekli olduğu aktarıldı.

Elektrik kesintisinin kapsamı

UEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, Çanakkale’nin Ayvacık, Bayramiç, Çan, Gelibolu ve Merkez ilçelerinde enerji altyapısının modernizasyonu amacıyla bakım ve yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi. Eski ekipmanların yenilenmesi ve hatların iyileştirilmesi ile bu çalışmaların, daha güvenilir ve kesintisiz enerji hizmeti sunmayı hedeflediği ifade edildi.

Kesinti saatleri

Çanakkale'nin farklı bölgelerinde gerçekleşecek olan planlı elektrik kesintilerinin saatleri şöyle:

Ayvacık, Bayramiç, Çan, Gelibolu ve Merkez

Ayvacık: 16:00 - 18:00 saatleri arasında

Bayramiç: 09:30 - 17:30 saatleri arasında

Çan: 13:00 - 17:30 saatleri arasında

Gelibolu: 09:30 - 17:00 saatleri arasında

Merkez: 09:30 - 17:30 saatleri arasında

Vatandaşlar için alınacak önlemler

UEDAŞ, kesinti süresi boyunca vatandaşların elektrikli cihazlarını güvenlik amacıyla kapalı tutmalarını öneriyor. Ayrıca, kesinti sürecinde dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. UEDAŞ yetkilileri, çalışmaların ardından bölge halkına daha kaliteli ve kesintisiz bir enerji hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Elektrik kesintileri sırasında olumsuz etkilenmemek adına vatandaşların alabileceği bazı önlemler şunlardır:

Elektronik cihazları koruma: Bilgisayar, televizyon gibi hassas elektronik cihazların fişlerini prizden çekmek, ani voltaj dalgalanmalarına karşı cihazları koruyacaktır.

Alternatif aydınlatma hazırlığı: Kesinti saatlerinde kullanılmak üzere pilli lambalar veya el fenerleri hazırda bulundurulmalıdır.

Gıda güvenliği: Buzdolabı ve derin dondurucuların kapakları mümkün olduğunca kapalı tutulmalı, gıda maddelerinin bozulmasını önlemek için soğuk hava kaybı minimize edilmelidir.

Mobil cihazlar: Telefon ve tabletlerin şarjlarının dolu olduğundan emin olunmalı, acil durumlarda iletişim sağlayabilmek için bu cihazlar kesinti öncesinde tamamen şarj edilmelidir.

UEDAŞ’tan güncel bilgilere ulaşım

Kesinti saatlerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, vatandaşların UEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel bilgilere ulaşmaları mümkündür. Ayrıca, UEDAŞ müşteri hizmetleri de bu süreçte vatandaşlara destek sağlayacaktır.