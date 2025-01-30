Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Sevgi Yolu’nu yeniden eski hareketliliğine kavuşturmak amacıyla önemli bir toplantıya imza attı. Sevgi Yolu’nun daha sağlıklı, estetik ve sürdürülebilir bir hale getirilmesi için esnafla bir araya gelen Başkan Mutlu, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek bölgenin yeniden tasarlanması için yol haritası belirledi. Bu kapsamda esnafın da yer aldığı bir komisyon kuruldu.

"Biz bu kente değer katmak için varız”

Toplantıya Konak Belediyesi’nin teknik ekibiyle katılan Başkan Mutlu, esnafla birlikte Sevgi Yolu’nun geleceğine yönelik çözümler üretti. Başkan Mutlu, “Bütün kentin ilgisini çeken, Alsancak’a özel olarak gelen bir Sevgi Yolu yaratmak istiyoruz. Burada yaşayan ve çalışan sizlersiniz, dolayısıyla sizin fikirleriniz çok değerli. Biz bu kente değer katmak için varız,” dedi. Sevgi Yolu’nun eski günlerine kavuşması için hep birlikte çalışacaklarını belirten Başkan Mutlu, esnafın fikirlerinin yol gösterici olacağına dikkat çekti.

Sürdürülebilir değişim

Toplantıda, Sevgi Yolu’nun mevcut durumu ele alınarak daha estetik bir kullanım için öneriler alındı. Başkan Mutlu, “Sevgi Yolu şu anda estetik değil ve sürdürülebilir değil. Biz, burayı birlikte tekrar estetik bir hale getirmek istiyoruz. Havuzlar yeniden çalışacak, ışıklandırmalar yapılacak ve alan sosyal etkinliklerle canlanacak,” diyerek, esnafın rahat olmasını ve birlikte karar almayı amaçladıklarını ifade etti.

"Esnafı koruyacak şekilde canlandırmak istiyoruz"

Başkan Mutlu, Sevgi Yolu’nun sadece ticari bir alan olmanın ötesinde, sosyal ve kültürel etkinliklerle de canlanması gerektiğini vurguladı. "Sevgi Yolu’nu hem estetik açıdan güzelleştirip, hem de esnafı koruyacak şekilde canlandırmak istiyoruz. Müzik dinletileri, festivaller gibi etkinliklerle burayı bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Sosyal medyada 'Ben Sevgi Yolu’ndaydım' diye paylaşımlar yapılacak bir alan yaratacağız,” dedi. Ayrıca, Sevgi Yolu’nun yalnızca alışveriş yapılan bir yer olmaktan çıkarılıp, keyifli bir gezinti ve alışveriş noktası haline gelmesi gerektiğini belirtti.

Yeni projeler ve komisyon oluşturuldu

Toplantının sonunda Sevgi Yolu’nu yeniden şekillendirecek bir komisyon kuruldu. Esnaf adına Yahya Özruh, “Biz de sizin yanınızdayız. Koşulları birlikte değerlendirip birlikte karar verirsek çok mutlu oluruz,” diyerek Başkan Mutlu’ya teşekkür etti.