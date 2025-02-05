ŞOK, 5-11 Şubat tarihleri arasında Sevgililer Günü için özel hediye seçenekleri sunuyor. ŞOK’taki aktüel ürünler, sevgiliniz için anlamlı ve kullanışlı hediyeler arayanlar için ideal alternatifler sunuyor. Kadın pijama takımlarından şık omuz çantalarına, terliklerden spor taytlara kadar birçok seçenek, bu özel günü kutlamak isteyenler için çeşitlilik sunuyor. Ayrıca, dekoratif lambalar, taşınabilir masa lambaları ve fotoğraf çerçeveleri gibi hediye alternatifleriyle romantik bir atmosfer yaratabilirsiniz. Elektronik ürünler ve yüksek teknoloji meraklıları içinse, Sinbo saç kurutma makinesi veya Dyson’ın profesyonel saç kurutma makinesi gibi seçenekler öne çıkıyor. Sevgililer Günü’nü özel kılacak hediyenizi ŞOK’tan alabilirsiniz.

5-11 Şubat ŞOK aktüel ürünleri

Kadın pijama takımı: 349 TL

Kadın pijama takımı soft kumaş: 399 TL

Kadın terlik kürklü: 119 TL

Erkek oduncu gömlek: 249 TL

Zincirli omuz çantası: 229 TL

Kutulu kemer: 69,95 TL

Spor tayt: 99,95 TL

Dantelli bralet: 119 TL

Kadın 2’li slip: 69,95 TL

Kadın ponponlu terlik: 119 TL

Erkek gondol terlik: 149 TL

Kadın marul soket çorap: 29,95 TL

Termal peluş tayt: 379 TL

ŞOK’ta elektronik ve hediyelik eşyalar

Taşınabilir masa lambası: 229 TL

Tuz lambası: 349 TL

USB şarjlı dekoratif lamba: 219 TL

Mandallı fotoğraf çerçevesi: 129 TL

Ahşap ayna: 99,95 TL

Sinbo saç kurutma makinesi: 1.099 TL

Mini saç düzleştirici: 179 TL

Sevgililer günü fincan seti: 149 TL

Kalpli kelepçeli kek kalıbı: 149 TL

ŞOK ekstra ürünleri

Vivo cep telefonu: 8.199 TL

Buz başlıklı lazer epilasyon aleti: 2.899 TL

Dyson supersonic 1600 W iyonlu saç kurutma makinesi: 13.999 TL

Saç düzleştirici tarak: 1.799 TL