ŞOK, 5-11 Şubat tarihleri arasında Sevgililer Günü için özel hediye seçenekleri sunuyor. ŞOK’taki aktüel ürünler, sevgiliniz için anlamlı ve kullanışlı hediyeler arayanlar için ideal alternatifler sunuyor. Kadın pijama takımlarından şık omuz çantalarına, terliklerden spor taytlara kadar birçok seçenek, bu özel günü kutlamak isteyenler için çeşitlilik sunuyor. Ayrıca, dekoratif lambalar, taşınabilir masa lambaları ve fotoğraf çerçeveleri gibi hediye alternatifleriyle romantik bir atmosfer yaratabilirsiniz. Elektronik ürünler ve yüksek teknoloji meraklıları içinse, Sinbo saç kurutma makinesi veya Dyson’ın profesyonel saç kurutma makinesi gibi seçenekler öne çıkıyor. Sevgililer Günü’nü özel kılacak hediyenizi ŞOK’tan alabilirsiniz.
5-11 Şubat ŞOK aktüel ürünleri
Kadın pijama takımı: 349 TL
Kadın pijama takımı soft kumaş: 399 TL
Kadın terlik kürklü: 119 TL
Erkek oduncu gömlek: 249 TL
Zincirli omuz çantası: 229 TL
Kutulu kemer: 69,95 TL
Spor tayt: 99,95 TL
Dantelli bralet: 119 TL
Kadın 2’li slip: 69,95 TL
Kadın ponponlu terlik: 119 TL
Erkek gondol terlik: 149 TL
Kadın marul soket çorap: 29,95 TL
Termal peluş tayt: 379 TL
ŞOK’ta elektronik ve hediyelik eşyalar
Taşınabilir masa lambası: 229 TL
Tuz lambası: 349 TL
USB şarjlı dekoratif lamba: 219 TL
Mandallı fotoğraf çerçevesi: 129 TL
Ahşap ayna: 99,95 TL
Sinbo saç kurutma makinesi: 1.099 TL
Mini saç düzleştirici: 179 TL
Sevgililer günü fincan seti: 149 TL
Kalpli kelepçeli kek kalıbı: 149 TL
ŞOK ekstra ürünleri
Vivo cep telefonu: 8.199 TL
Buz başlıklı lazer epilasyon aleti: 2.899 TL
Dyson supersonic 1600 W iyonlu saç kurutma makinesi: 13.999 TL
Saç düzleştirici tarak: 1.799 TL