TV8 ekranlarında büyük ilgiyle takip edilen Survivor 2025, rekabetin ve tansiyonun giderek yükseldiği bölümlerle devam ediyor. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Yiğit Poyraz, Batuhan Karacakaya için adeta şok etkisi yarattı. Geçmişte birçok kez karşı karşıya gelen ikilinin yeniden aynı sezonda yer alması, gerilimin fitilini ateşledi. Batuhan’ın, Poyraz’ı görünce yaptığı açıklamalar ve intikam yeminleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Acun Ilıcalı’nın açıkladığı yeni yarışmacılar arasında Poyraz, Yunus Emre ve Mehmet Mavi takıma katılırken, Hikmet ve Çılgın Sedat ise All Star takımına geçti. Poyraz’ın gelişiyle Survivor 2025’te dengeler altüst olurken, Batuhan’ın verdiği sert mesajlar, adada tansiyonu iyice yükseltti.

Batuhan’dan Poyraz’a sert sözler: “Göstereceğim ben sana!”

Poyraz’ın adaya gelmesiyle eski hesapları açan Batuhan Karacakaya, adeta meydan okudu. “Bir kere de benim hazırlandığım sezona gelsin bakalım. Geçen sene bana neler yaşattılar.” diyen Batuhan, Poyraz’a sert mesajlar gönderdi. Röportajında gerilimi artıran ifadeler kullanan Batuhan, “Göstereceğim ben sana. Onun beş para etmez egosu birleşmeyi göremedi ama, ben ona haksız yere düelloya girmek neymiş göstereceğim!” diyerek rekabetin dozunu artırdı.

Yasin Obuz’dan Batuhan’a sert yanıt: “Ben olmasaydım sen pakettin!”

Batuhan’ın Poyraz’a karşı tavrı sadece yarışmacılar arasında değil, eski Survivor isimleri arasında da yankı uyandırdı. Daha önce yarışmada yer alan Yasin Obuz, Batuhan’ın Poyraz’la olan gerilimine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dahil oldu. Obuz, “Bence ben açıklamayayım her şeyi. Ben orda olmasaydım sen pakettin.” diyerek Batuhan’a gönderme yaptı.

Yasin Obuz’un bu çıkışı, Survivor takipçileri arasında büyük yankı uyandırırken, Batuhan’ın ilerleyen bölümlerde nasıl hamleler yapacağı merak konusu oldu. Poyraz ve Batuhan arasındaki hesaplaşmanın yarışma boyunca süreceği tahmin edilirken, izleyiciler de yaşanacak olayları yakından takip etmeye başladı.