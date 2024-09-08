İlişkinin ciddiyeti önemli

Aileyle tanışma, ilişkinin ciddileştiğini gösteren bir adımdır. İki tarafın da ilişkide bir gelecek görmesi bu kararı hızlandırabilir.

Hazır hissetme zamanı

Sevgilinizle ve ilişkinizle ilgili güven ve rahatlık hissettiğinizde aileyle tanışmak için doğru zaman olabilir. Bu aceleye getirilmemeli.

Ortak karar alınmalı

Aileyle tanışma süreci, iki tarafın da konuşarak ortak karar aldığı bir süreç olmalıdır. Hazırlıklı olmak bu önemli adımı kolaylaştırır.