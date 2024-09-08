Osmanlı döneminde kolonya

II. Abdülhamit döneminde Osmanlı topraklarına giren kolonya, gül suyu ve çiçek aromalı kokularla popülerleşti. Davetlerde ve hasta ziyaretlerinde yaygın olarak kullanıldı.

Günümüzde kolonya kullanımı

Kolonya, yüksek alkol oranı sayesinde etkili bir dezenfektan olarak bilinir. %60 ve üzeri alkol oranı mikropları öldürür. Türkiye'nin dört bir yanından farklı kolonya çeşitleri mevcut; limon, gül, lavanta gibi birçok aromaya sahip.

Modern kolonya çeşitleri

Son yıllarda parfüm esanslı kolonyalar da popülerlik kazandı. Her yöreye ait kolonya çeşitleri, kolonyanın tarih boyunca süren popülaritesini ve önemini vurguluyor.