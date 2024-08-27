İzmir’in en popüler alışveriş merkezlerinden biri olan Kidsmall AVM, adından da anlaşılacağı gibi çocuklara yönelik bir alışveriş ve eğlence merkezi. Burada çocuk giyim mağazalarından, oyuncak dükkânlarına, lezzetli yemeklerin servis edildiği restoranlardan, elektronik oyun alanlarına kadar her şey, aileler ve çocuklar için özenle tasarlanmış.

Tarz sahibi minikler için

Kidsmall AVM'de, çocukların ihtiyaç duyduğu her türlü giyim eşyasını bulabileceğiniz pek çok mağaza bulunuyor. Minikler için şirin mi şirin kıyafetlerden, okul kıyafetlerine kadar geniş bir yelpaze sunan bu mağazalar, kaliteli ve çeşitli ürünleriyle ailelerin tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Özellikle bebekler ve çocuklar için özel olarak üretilmiş kıyafetler, yumuşak dokularıyla onların hassas ciltlerine uygun.

Oyuncak dükkânları

Kidsmall AVM'de yer alan oyuncak mağazaları, çocukların hayal gücünü besleyen pek çok farklı ürün sunuyor. Klasik oyuncaklardan, eğitici ve öğretici oyunlara kadar pek çok çeşit burada bulunabilir. Hem küçük yaştaki çocuklar hem de daha büyük çocuklar için tasarlanmış oyuncaklar, onların gelişimine katkı sağlarken, aynı zamanda keyifli vakit geçirmelerini de sağlıyor.

Lezzetli molalar için

Alışverişin ve eğlencenin ortasında acıkan karınlar için Kidsmall AVM'de pek çok lezzet durağı bulunuyor. Çocuk dostu menüler sunan restoranlar, hem sağlıklı hem de lezzetli yiyeceklerle ailelerin favorisi. Pizza, hamburger, makarna gibi çocukların severek yediği yiyeceklerin yanı sıra, taze sıkılmış meyve suları ve sağlıklı atıştırmalıklar da bulmak mümkün. Ayrıca, anne ve babalar için de çeşitli kafe seçenekleri mevcut.

Elektronik oyun alanı

Kidsmall AVM’nin en çekici alanlarından biri ise hiç şüphesiz elektronik oyun alanları. Çocuklar burada, çeşitli oyun makinelerinde eğlenebilir, yaşıtlarıyla oyunlar oynayabilir ve enerjilerini atabilirler. Oyun alanları, güvenlik açısından da oldukça titizlikle düzenlenmiş. Görevli personel, çocukların güvenliği için sürekli gözetim altında tutuyor.

Aileler için ideal bir durak

Kidsmall AVM, sadece çocuklar için değil, aileler için de ideal bir buluşma noktası. Alışveriş yaparken çocukların sıkılmaması için her şey düşünülmüş. Hem alışveriş yapıp hem de çocuklarınızla kaliteli vakit geçirebileceğiniz bu AVM, İzmir’deki ailelerin sıkça tercih ettiği yerlerden biri. Çocukların enerjisini atabileceği, eğlenebileceği ve aynı zamanda eğitici aktivitelerle vakit geçirebileceği bir yer arıyorsanız, Kidsmall AVM tam size göre!

Kidsmall AVM nerede ve nasıl ulaşılır?

Kidsmall AVM, İzmir’in en merkezi ve ulaşımı kolay bölgelerinden birinde yer alıyor. Çocuklar ve aileler için özel olarak tasarlanmış bu alışveriş merkezi, özellikle Buca semtinde oturanlar için ideal bir konumda bulunuyor. İzmir’in diğer bölgelerinden de kolaylıkla ulaşabileceğiniz Kidsmall AVM, hem toplu taşıma hem de özel araçla rahatça ziyaret edilebilir.

Toplu taşıma ile ulaşım

Kidsmall AVM’ye toplu taşıma ile ulaşmak oldukça kolay. İzmir’in farklı noktalarından kalkan otobüsler ve minibüsler, AVM’nin yakınından geçiyor. Buca semtine ulaşan otobüs hatları ve dolmuşlar, AVM’ye en yakın duraklarda duruyor. Ayrıca, İzmir Metrosu’nu kullanarak Buca yönüne gitmek, ardından kısa bir otobüs veya taksi yolculuğuyla AVM’ye ulaşmak da mümkün.

Özel araç ile ulaşım

Özel araçla gelmeyi tercih ederseniz, Kidsmall AVM’nin geniş otoparkı sayesinde park sorunu yaşamazsınız. İzmir’in ana yollarına yakın olan AVM, şehrin her yerinden kolayca ulaşılabilir. Alsancak, Konak, Karşıyaka gibi merkezi bölgelerden yaklaşık 20-30 dakika içinde ulaşabilirsiniz.

Adres: Vakıf Mahallesi, Sanayi Caddesi No:43, 35370 Buca/İzmir, Türkiye.

AVM’nin bulunduğu konum, İzmir’in Buca ilçesinde, özellikle Buca’ya komşu olan Gaziemir ve Konak semtlerinden oldukça kolay erişilebilir bir noktada yer alıyor.

Ulaşım önerileri

Toplu taşıma: İzmir’in merkezi semtlerinden Buca yönüne giden otobüs ve minibüs hatlarını kullanabilirsiniz.

Özel araç: Sanayi Caddesi üzerinden gelirken AVM’nin tabelalarını takip ederek rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Kidsmall AVM, hem çocuklar hem de aileler için keyifli bir gün geçirmek adına tüm olanakları sunan, ulaşımı kolay bir alışveriş merkezi olarak dikkat çekiyor.