Türkiye rock müziğinin öncü gruplarından biri olan Mor ve Ötesi, 17 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı, saat 22:00’de OM Paparazzi’de dinleyicileriyle buluşacak.

Grubun etkileyici sahne performansları ve hit şarkılarıyla tanınan Mor ve Ötesi, bu özel gece için hazırlıklarını tamamladı. Konser, rock müzikseverler için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Konser detayları:

Tarih: 17 Ağustos 2024, Cumartesi

17 Ağustos 2024, Cumartesi Saat: 22:00

22:00 Mekan: OM Paparazzi

Mor ve Ötesi'nin, enerjik performansları ve sevilen şarkılarıyla dolu gece, dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.