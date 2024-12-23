Fenerbahçe Beko, Eylül ayında kadrosuna kattığı 36 yaşındaki Sırp pivot Boban Marjanovic ile yollarını ayırdığını açıkladı. EuroLeague’de sezon başında transfer edilen tecrübeli oyuncunun sözleşmesindeki çıkış opsiyonu kulüp tarafından kullanıldı.

Kulüpten resmi açıklama

Fenerbahçe Beko’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Eylül ayında kadromuza katılan sporcumuz Boban Marjanovic ile sözleşmesindeki çıkış opsiyonu kullanılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar diliyoruz” denildi.