Sevilla – Alaves, İspanya La Liga maçını 20 Nisan 2025'te saat 19:30'da S Sport Plus ve S Sport kanal(lar)ından canlı izleyebilirsiniz.

Sevilla ile Alaves, 20 Nisan 2025 Pazar günü İspanya La Liga mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Maç, saat 19:30'da başlayacak ve S Sport Plus ile S Sport kanal(lar)ından şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

20 Nisan 2025 Sevilla vs Alaves maçı yayın bilgileri

İspanya La Liga'nın önemli karşılaşmalarından biri olan Sevilla – Alaves maçı, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:30'da oynanacak. Maç, S Sport Plus ve S Sport kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

S Sport Plus : Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

S Sport: Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli izlenebilmektedir.

Maç nerede oynanacak?

Sevilla ve Alaves arasındaki La Liga karşılaşması, Sevilla'nın sahası Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak.