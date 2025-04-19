Sevilla – Alaves, İspanya La Liga maçını 20 Nisan 2025'te saat 19:30'da S Sport Plus ve S Sport kanal(lar)ından canlı izleyebilirsiniz.

Sevilla ile Alaves, 20 Nisan 2025 Pazar günü İspanya La Liga mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Maç, saat 19:30'da başlayacak ve S Sport Plus ile S Sport kanal(lar)ından şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

20 Nisan 2025 Sevilla vs Alaves maçı yayın bilgileri

İspanya La Liga'nın önemli karşılaşmalarından biri olan Sevilla – Alaves maçı, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:30'da oynanacak. Maç, S Sport Plus ve S Sport kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

Orduspor vs Denizlispor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Orduspor vs Denizlispor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

  • S Sport Plus: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

  • S Sport: Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli izlenebilmektedir.

Maç nerede oynanacak?

Sevilla ve Alaves arasındaki La Liga karşılaşması, Sevilla'nın sahası Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ