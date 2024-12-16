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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Durumun 112 Acil Çağrı merkezine haber verilmesinin arından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı kadın hayatını kaybettiği belirlendi.

Muhtar ve köylüler su dökerek yanan kadını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadını görenler durumu muhtara bildirdi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Hafik ilçesi Yeniköy'de meydana geldi. İddialara göre, soba yakmaya çalışan Meryem Işgın isimli kadının eteği tutuştu.

Sivas 'ın Hafik ilçesinde bir köyde yaşayan Alzheimer hastası yaşlı kadın soba yaktığı esnada eteği tutuşunca yanarak hayatını kaybetti.

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