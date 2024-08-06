Yunusemre Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya, Kulüp Başkanı Bülent Kanik de katıldı. Başkan Kanik, antrenörlere yeni sezonda başarılar dileyerek, altyapı çalışmalarına yönelik hedeflerini paylaştı. Altyapıdaki tüm kategorilerde mücadele edeceklerini vurgulayan Kanik, öncelikli amaçlarının gençleri her yönden geliştirip Türk futboluna kazandırmak olduğunu belirtti.

'Mücadele edeceğiz'

Kanik, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yeni sezonda elit gruplarımızla tüm altyapı kategorilerinde mücadele edeceğiz. Geçen sezon, fiziksel ve zihinsel anlamda önemli gelişmeler kaydederken, birçok kategoride sportif başarılar elde ettik. Bu sezon, önceki dönemlerden daha fazlasını yapmayı hedefliyoruz. Amacımız, örnek bir altyapı modeli oluşturarak hem kulübümüzü hem de şehrimizi Türkiye şampiyonalarında en iyi şekilde temsil etmek. Bu süreçte antrenörlerimize büyük görevler düşüyor. Gençlerimizin hayallerine giden yoluna ışık tutacak olan antrenörlerimize başarılı ve verimli bir sezon diliyorum."