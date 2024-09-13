Seyfi Demirsoy Hastanesi’nde Büyük Temizlik Çalışması

Buca Belediyesi, “Pırıl pırıl bir Buca” hedefi doğrultusunda parklar, bahçeler, caddeler ve okullardan sonra şimdi de ilçenin en büyük hastanesi olan Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, hastanede hijyen standartlarını yükseltmek için yoğun çaba harcadı.

Hastane bahçesinde detaylı temizlik

Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde titiz bir çalışma yürüttü. Hastanenin bahçesindeki konteynerler sterilize edilerek kötü koku ve sinek oluşumunun önüne geçildi. Temizlik işlemleri özel araçlarla gece saatlerinde gerçekleştirilirken, hizmetlerin aksamaması için çalışmalar dikkatle planlandı. Büyük süpürge araçlarıyla süpürülen hastane bahçesi, tazyikli su ile yıkanarak hijyenik hale getirildi.

“Buca’yı pırıl pırıl yapmak için çalışıyoruz”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yapılan temizlik çalışmalarının önemine vurgu yaparak, “Buca’nın caddeleri, parkları, yolları ve kamu kurumları ile birlikte bir bütün olduğunu biliyoruz. İlçemizin her noktasını pırıl pırıl yapmak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi. Duman, Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan temizlik çalışmalarının vatandaşların sağlıklı koşullarda hizmet alması adına büyük önem taşıdığını belirtti.

Sağlıkta hijyen önceliğimiz

Hastanelerin günlük yoğunluğu göz önüne alındığında hijyenin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Duman, “Sağlık kurumlarımızın temizliği, halk sağlığını koruma noktasında kritik bir yer tutuyor. Bu yüzden temizlik ekiplerimizle birlikte hastanemizde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızı ilçemizin tüm kamu kurumlarında sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Yoğun hasta sirkülasyonunun olduğu hastanede temizlik işlemleri, hizmetlerin aksamasını engellemek amacıyla geç saatlerde yapıldı. Konteynerler tek tek yıkanarak steril hale getirilirken, tüm alanlar tazyikli suyla temizlendi. Hastane yönetimi ve vatandaşlar, belediyenin bu çalışmalarını memnuniyetle karşıladı.