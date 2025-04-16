Gazeteci Seyhan Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kalp krizi geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in ambulans gelene kadar bilincinin açık olduğunu aktardı.

Avşar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Pervin Buldan, Filiz Kerestecioğlu, Sebahat Tuncel, Levent Tüzel ve çok sayıda siyasetçi hastanede.

Sırrı Bey ambulans çağrılana kadar bilinci açık bir vaziyetteymiş. Ambulans kalp rahatsızlığı denilerek çağrılmış. Beklemedeyiz.” “35 yaşından sonra masa tenisine başlayan Alzheimer’dan korunuyor”