Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bu kez paylaştığı fotoğraflarla "Yeni bir aşka mı yelken açtı?" sorusunu akıllara getirdi.

Gizemli paylaşımlar dikkat çekti

Bali’nin eşsiz manzaraları eşliğinde tatil yapan Şeyma Subaşı, Instagram hikayelerinde dikkat çeken kareler paylaştı. Özellikle bir gül fotoğrafıyla başlayan bu paylaşım serisi, kısa sürede takipçilerinin ilgisini topladı. Daha sonra ise, Subaşı'nın yanında yer alan gizemli bir kişiyle çekilmiş bir kareyi paylaşması, "Yeni bir sevgilisi mi var?" sorusunu gündeme taşıdı. Fotoğraftaki kişinin kimliği henüz bilinmezken, bu paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Şeyma Subaşı’nın bu dikkat çeken paylaşımlarının ardından, sosyal medyada "Acaba yeni bir ilişki mi?" yorumları hızla yayıldı. Daha önceki ilişkileriyle sıkça magazin haberlerine konu olan Subaşı, bu sefer sessizliğini koruyor ve paylaştığı fotoğraflara dair herhangi bir açıklama yapmadı. Gizemli paylaşım hakkında net bir bilgi bulunmasa da, takipçileri ve magazin dünyası gelişmeleri yakından takip ediyor.

Hayranları merakla bekliyor

Şeyma Subaşı’nın Bali’deki tatiliyle ilgili yeni paylaşımlar yapıp yapmayacağı ve gizemli kişinin kim olduğuna dair bir açıklama yapıp yapmayacağı ise büyük bir merak konusu.