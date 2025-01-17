Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşayan TikTok fenomeni Allanah Harris, sosyal medyada 1.1 milyon takipçiye sahipti. 34 yaşındaki Harris, kızının hastalık bahanesiyle bağış toplamaya başladı. Kızının hastanedeki tedavi sürecini dramatize ederek paylaştığı görüntüler izleyicileri etkileyerek büyük bağışlar toplamasına yol açtı. Ancak gerçeğin ortaya çıkması, herkesi şoke etti.

Doktor onayı olmadan kızına ilaç veren Harris, kızının beyninde ve vücudunda epilepsi, beyin tümörleri gibi ciddi sağlık sorunlarını taklit eden semptomlar oluşturdu. 1 yaşındaki Daisy'nin durumu iki beyin ameliyatına sebep oldu, ancak bu ameliyatlar tamamen gereksizdi. Kızının yaşadığı sağlık sorunlarının ardında, Harris'in yaptığı zehirlemeler olduğu anlaşıldı.

Zehirleme ve işkence suçlamaları

Harris, kızına verdiği ilaçlarla doktorları ve hastane personelini kandırarak, kızını hasta göstermeyi başardı. Bu şekilde, 60 bin Avustralya doları bağış topladı. Ancak, ekim ayında Brisbane'deki bir hastaneye yatırılan Daisy'nin durumu şüphe uyandırdı. Hastane personelinin dikkatli incelemesi sonucu, kızın kanında zehirli maddelere rastlandı ve olayın gerçek yüzü ortaya çıktı.

Harris, dolandırıcılık, işkence, çocuk istismarı ve zehirleme suçlamalarıyla tutuklandı. Diğer üç çocuğu ise koruma altına alındı.

Gypsy Rose Blanchard vakasıyla benzerlik

Harris'in davası, yıllar önceki Gypsy Rose Blanchard vakasını akıllara getirdi. Blanchard’ın annesi Dee Dee, kızını hasta olmadığı halde hasta gibi göstererek doktorları kandırmış ve çeşitli tıbbi müdahaleler yaptırmıştı. Bu vakalar, 'Munchausen By Proxy Sendromu' olarak bilinen bir psikolojik rahatsızlıkla ilişkilendiriliyor. Bu sendromda, ebeveyn ya da bakım veren kişi, çocuğunu hastaymış gibi göstererek ilgi ve maddi kazanç elde etmeye çalışır.