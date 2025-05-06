Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, 21 single ve 30 albümden oluşan müzik kataloğunu Universal Music Group'a devretti. Satışın bedeli 700 milyon TL olarak açıklandı.

Türk pop müziğinin sembol ismi Sezen Aksu, müzik kariyerinin tamamını kapsayan eserlerinin haklarını Universal Music Group'a sattı. 21 single ve 30 albümden oluşan dev kataloğun satış bedelinin 700 milyon TL olduğu öğrenildi.

Sezen Aksu sahneden sonra müzik haklarını da devretti

Sahneleri uzun süre önce bıraktığını açıklayan Sezen Aksu, bu kez kariyerine dair önemli bir adımla gündeme geldi. Sanatçının 21 single ve 30 albümden oluşan müzik kataloğu, dünyanın önde gelen müzik şirketlerinden Universal Music Group (UMG) tarafından satın alındı.

UMG Türkiye Genel Müdürü Nazan Hacıgüzeller yaptığı açıklamada, "Aksu'nun kariyerine her zaman hayrandık. Bu kataloğun büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Sezen Aksu'nun müziğini önümüzdeki yıllarda global ölçekte daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışacağız" dedi.

700 milyon TL'lik dev anlaşma

Sezen Aksu'nun eserlerini kapsayan anlaşmanın finansal değeri dikkat çekti. UMG, sanatçının tüm yayın ve telif haklarını 700 milyon TL karşılığında devraldı. Bu kapsamda şirket, Aksu'nun eserlerini dünya genelinde dijital platformlar, film ve dizi projeleri dahil olmak üzere farklı mecralarda lisanslama hakkına sahip olacak.

Küresel dağıtım ve lisans hakları UMG'ye geçti

Universal Music Group, Sezen Aksu'nun eserleri üzerindeki tüm yayın, dağıtım ve senkronizasyon haklarını yönetecek. Bu durum, Aksu'nun müziğinin yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası mecralarda da aktif olarak yer alması anlamına geliyor.

Şirketin politik tercihleri tartışma konusu oldu

UMG'nin dünya çapındaki faaliyetleri zaman zaman politik tartışmalara da konu olabiliyor. Özellikle İsrail ile ekonomik ilişkileri ve yatırımcı profili kamuoyunda eleştiriliyor. Şirketin üst düzey yöneticileri ve bazı büyük hissedarları geçmişte İsrail ile ilişkileri nedeniyle gündeme gelmişti. Bu durum, bazı kesimlerde Sezen Aksu'nun eserlerinin bu şirkete devredilmesini tartışmalı hale getirdi.

Bilgi Kutusu: UMG Hakkında

Merkez: ABD, Kaliforniya

Kuruluş: 1934 (EMI ve diğer birleşmelerle büyüdü) Serkan Kaya İzmir’de adeta mest etti

CEO: Lucian Grainge

Küresel Sanatçılar: The Beatles, Taylor Swift, Drake, Billie Eilish