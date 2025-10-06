Müsabakayı Uşak Belediye Başkan Yardımcıları Çağlar Samancı ,Reyhan Aydın , Meclis Üyesi Emre Karslı, Demokrat Parti merkez ilçe Başkanı Zeynel Altındaş ve uşak voleybol sevdalıları katıldı.

Müsabaka Şehir Kolejinin servisi ile başladı ve ilk sette konuk ekip üstün oyunu ile ilk seti 25/15 kazandı.2. Sette toparlanan Uşak Ekibi başa baş bu sette ve son sette 25/17 kaybetti ve müsabaka Eskişehir ekibinin galibiyeti ile sonuçlandı.

Müsabaka Sonunda Şehir koleji Antrenörleri Fatma ve Özkan Çimenli güzel bir müsabaka ve atmosferdi baştan sona voleybol sevdalısı bir taraftar var idi bizi çiçeklerle karşıladınız ve müsabaka sonunda Uşak Seyircisi bizi alkışladı buda hiç beklemediğimiz bir ortam oldu ve bizi çok mutlu etti. Keşke daha sonra hep gelsek dediler.

Alka Altın Kanatlar spor kulüp Başkanı Alaattin Karahan da yeni bir ekibiz ve çok genç oyuncularımız var ve alt yapı oyuncularımız ile çıktığımız bu uzun maratonda öncelikli hedefimiz ligde kalıcı bir takım olmak ve sonrasında tabii ki üst lige çıkmak olacak diyerek bizi yalnız bırakmaya Seyircilerimize de teşekkür ediyorum dedi.