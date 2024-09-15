Trendyol Süper Lig'de milli ara dönüşü derbi heyecanı yaşanıyor. Şenol Güneş ile anlaşan bordo mavililer Papara Park'ta Beşiktaş'ı konuk ediyor. Tecrübeli teknik adam ise ilk maçında galibiyet için sahaya çıkacak. Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronkhorst yönetiminde iyi bir grafik yakalayan Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında üç puan hesapları yapıyor. Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde Ali Şansalan düdük çalacak. Beşiktaş oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 8 kez sarsarken kalesinde ise sadece 2 gol gördü. Süper Lig’e Samsunspor galibiyetiyle başlayan siyah-beyazlılar, Antalyaspor’u 4-2 ve Sivasspor’u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor ise Sivasspor ve Eyüpspor ile berabere kalarak 2 puan topladı.

Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman?

Papara Park’ta oynanacak kritik mücadele bu akşam saat 20.00’da başlayacak. Derbi heyecanı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Visca, Cham, Orsic, Banza

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile