İşte SGK gelir testinin detayları ve başvuru süreci hakkında bilmeniz gerekenler...

SGK gelir testi nedir?

SGK gelir testi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına girme durumunu belirlemek amacıyla yapılan bir değerlendirmedir. Bu test, hem çalışan hem de çalışmayan bireyler için geçerli olup, sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı elde etmek isteyenlerin gelir durumunu tespit etmek için yapılır. Test sonuçlarına göre, kişinin Genel Sağlık Sigortası kapsamına girip girmeyeceği belirlenir. Sigortası bulunmayan veya GSS kapsamına girmeyen vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için bu uygulama zorunludur.

SGK gelir testi nasıl yapılır?

Gelir testi yapmak isteyen kişiler, öncelikle Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SGK) başvuruda bulunmalıdır. Başvuru sırasında, T.C. Kimlik Kartı veya T.C. Kimlik Kartı yerine geçebilecek bir resmi evrak getirilmesi gerekmektedir. Başvurunun ardından, kişinin sağlık sigortası kapsamına girip girmeyeceğini belirlemek için gelir testi yapılır.

SGK gelir testi sırasında dikkate alınan esaslar şunlardır:

Hane Ortak Gelirleri: Aynı hane içinde yaşayan bireylerin (anne, baba, eş, kardeş, çocuk) ortak gelirleri göz önünde bulundurulur. Konut Durumu: Eğer aile kendi evinde yaşıyorsa veya kira ödemeden başkasının evinde kalıyorsa, evin rayiç bedelinin 240'ta biri hesaplanır. Taşınmazlar: Hane halkının oturmadığı başka bir evi veya arsası varsa, bunların rayiç bedelinin 240'ta biri veya kiraya verilmişse kira bedeli değerlendirilir. Araçlar: Hanenin sahip olduğu binek otomobil ya da ticari amaçlı araçların rayiç bedelinin 120'de biri hesaplanır. Okyanuslarda yaşıyor; ilk kez Marmara'da görüntülendi Bankadaki Mevduatlar: Eğer varsa, bankadaki mevduat hesaplarının aylık faiz getirisi iki katına çıkarılır. Burs ve Yardımlar: Sürekli alınan burs veya yardım ödemelerinin aylık ortalaması hesaplanır. Hayvancılık Gelirleri: Hane halkının sahip olduğu büyükbaş veya küçükbaş hayvanlar varsa, bu hayvanlar için Tarım Müdürlüklerince belirlenen aylık gelir göz önünde bulundurulur. Diğer Gelir Kaynakları: Farklı gelir kaynakları mevcutsa, bu gelirlerin toplamı da değerlendirilir.

Gelir testi sonucunda elde edilen bilgiler, kişinin Genel Sağlık Sigortası kapsamına girip girmeyeceğini belirler ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanma hakkı tanır.