Türkiye’de asgari ücret tartışmaları her yılın son çeyreğinde gündeme geliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılı için üç farklı asgari ücret senaryosunu paylaştı.

Asgari ücretin durumu

Erdursun, Türkiye’de çalışanların yaklaşık %50’sinin asgari ücrete veya buna yakın ücret aldığını vurguladı. Avrupa Birliği ve OECD ortalamalarında asgari ücretin daha sınırlı bir çalışan grubunu etkilediğini belirtti.

2026 asgari ücret beklentileri

2026 yılı için resmi hedef enflasyonu %16 olarak açıklayan Erdursun, üç farklı senaryoya dikkat çekti:

Hedef enflasyon artışı: Asgari ücret yaklaşık 25.600 TL Refah payı dahil edilirse: 26.500 – 27.500 TL Reel alım gücü onarımı hedeflenirse: 28.000 TL’nin üzerinde

Yapısal reform önerileri

Erdursun, asgari ücretin sadece taban ücret olarak değil, ortalama ücret politikası çerçevesinde belirlenmesi gerektiğini söyledi:

Başlangıç ücreti dışında uzun süre aynı işte çalışanların hâlâ asgari ücretle gösterilmemesi

Meslek ve deneyime göre farklı taban ücretlerin uygulanması

Kıdem zorunluluğu ve SGK denetimi ile kademeli ücret bildirimi

Kamu ve ekonomi yönetiminin sadece asgari ücret değil, genel ücret yapısını hedeflemesi

Önemli nokta

Erdursun’a göre asgari ücretle çalışan oranının yüksekliği, rakamın kendisinden daha kritik. Yapısal reformlar ve taban ücret sistemi ile çalışanların alım gücünü artırmak mümkün.